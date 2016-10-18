В ближайшие трое суток в Украине ожидаются заморозки.

Жителей Украины предупреждают о заморозках / getbg.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В ближайшие трое суток в Украине без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 4-10° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 1-6° тепла, днем 7-13°", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

Напомним, 18 октября на юге Украины днем до +10°, без осадков.