Жителей Украины предупреждают о заморозках
В ближайшие трое суток в Украине ожидаются заморозки.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На украинских трассах без осадков, на западе температура до +11°
"В ближайшие трое суток в Украине без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 4-10° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 1-6° тепла, днем 7-13°", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.
Напомним, 18 октября на юге Украины днем до +10°, без осадков.
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