Более 2 млн человек на Гаити пострадали из-за урагана "Мэттью"

Не менее 2,1 млн граждан Гаити пострадали от урагана "Мэттью", который обрушился на страну две недели назад.

Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Из этого числа 1,4 млн нуждаются в срочной помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina.

В стране зафиксировали 510 случаев холеры. Стихия нарушила работу более половины медицинских учреждений и шести центров по лечению данного заболевания, в связи с чем юго-восточная часть страны оказалась уязвимой перед вспышками инфекции.

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Из-за распространения болезни местные власти направили в департамент Гранд-Анс 15 цистерн с хлорированной водой - 120 тысяч литров для 175 тысяч граждан, получивших временный приют в укрытиях. Туда же поставлены 116 тонн непродовольственных товаров и 134 тонны продуктов питания.

За последние дни была распределена гуманитарная помощь из Боливии, Колумбии, Венесуэлы, Японии и Панамы.

Напомним, по неофициальным данным, в результате урагана "Мэттью" на Гаити погибли 1000 человек.