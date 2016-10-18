Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до +7°

08:30, 18 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 октября, в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +3°. Ветер юго-восточный, до 4.0 м/с.

На украинских трассах без осадков, на западе температура до +11°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, 18 октября на юге Украины днем до +10°, без осадков

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