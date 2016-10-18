В Украине сегодня без осадков, на юге до +10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября на юге Украины днем до +10°, без осадков.

В Украине сегодня без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер юго-восточный, до 4.0 м/с.

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Во Львове 18 октября пасмурно, температура воздуха днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +10°. Ветер юго-восточный, до 6.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник переменная облачность. Температура +6°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +8°, ветер восточный и северо-восточный, до 5.9 м/с.

На юге до +10° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +6°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.0 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +8°. Ветер восточный, свежий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +6°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке небольшая облачность, температура днем +6°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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