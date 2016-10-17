Завтра в Киеве без осадков, температура днем до +8°

Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в столице без осадков, температура воздуха днем +8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

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Ветер юго-восточный, до 3.3 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:26, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 октября, на юге Украины до +10°, без осадков.