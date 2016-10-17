В Украине завтра без осадков, на юге до +10° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 октября, на юге Украины до +10°, без осадков.
В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +8°. Ветер юго-восточный, до 3.3 м/с.
Во Львове 18 октября переменная облачность, ночью +2°, днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.
Погода на неделю: в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает
В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +9°. Ветер юго-восточный, до 5.7 м/с.
В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью -1°, днем +6°. Ветер юго-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +2°, днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Харькове во вторник пасмурно, температура ночью -2°, днем +7°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.6 м/с.
В Симферополе малооблачно. Температура ночью +1°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, свежий.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.6 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -1°, днем +7°, ветер северо-восточный, легкий.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -1°, днем +7°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +10°
-
Днепр+22°... +9°
-
Донецк+20°... +5°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +11°
-
Киев+22°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+19°... +6°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+18°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+24°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+21°... +9°
-
Черновцы+28°... +15°