В Украине завтра без осадков, на юге до +10° (видеопрогноз)

18:30, 17 октября 2016
1285

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 октября, на юге Украины до +10°, без осадков.

yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Украине завтра без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +8°. Ветер юго-восточный, до 3.3 м/с.

Во Львове 18 октября переменная облачность, ночью +2°, днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.

Погода на неделю: в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает

В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +9°. Ветер юго-восточный, до 5.7 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью -1°, днем +6°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +2°, днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Харькове во вторник пасмурно, температура ночью -2°, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.6 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью +1°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, свежий.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.6 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -1°, днем +7°, ветер северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -1°, днем +7°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта) Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей