В Украине завтра без осадков, на юге до +10° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 октября, на юге Украины до +10°, без осадков.

В Украине завтра без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +8°. Ветер юго-восточный, до 3.3 м/с.

Во Львове 18 октября переменная облачность, ночью +2°, днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.

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В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +9°. Ветер юго-восточный, до 5.7 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью -1°, днем +6°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +2°, днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Харькове во вторник пасмурно, температура ночью -2°, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.6 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью +1°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, свежий.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.6 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -1°, днем +7°, ветер северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -1°, днем +7°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

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