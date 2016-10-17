В результате наводнения во Вьетнаме погибли 25 человек

В результате наводнения, которое произошло на прошлой неделе в центральных провинциях Вьетнама, погибли 25 человек.

Наводнение во Вьетнаме / Reuters

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Из-за стихии спасатели эвакуировали около 40 тыс.человек, местные аэропорты отменили 321 рейс.

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В некоторых регионах Вьетнама за выходные выпало до 90 см осадков. По информации местных чиновников, погибли не менее 25 человек, еще четверо пропали без вести.

Местных жителей предупреждают о возможности новых наводнений и оползней, поскольку к стране приближается тайфун "Сарика". По прогнозам метеорологов, он дойдет до северного побережья Вьетнама в среду, 19 октября.

Напомним, в результате урагана "Мэттью" в США погибли 43 человека, 26 из них - в Северной Каролине.