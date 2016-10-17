В горных районах Румынии выпало до полуметра снега

В горных районах Румынии - Сучава и Нямц - выпало до полуметра снега.

Румынию засыпает снегом / УНИАН

В регионе уже объявили так называемый "желтый" уровень тревоги, сообщает ТСН.

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Отмечается, что порывы ветра там местами превышают 50 километров в час, а видимость на дорогах составляет не более ста метров.

Местная полиция просит водителей не выезжать на дороги без зимних шин и напоминает, что по новому законодательству штраф за их отсутствие можете достигать 600 евро.

В то же время в некоторых районах Румынии не прекращаются ливни. В нескольких городах на востоке страны из берегов вышли реки. Из-за этого объявили угрозу наводнений.

Напомним, в конце сентября в Украине выпал первый снег.