В горных районах Румынии выпало до полуметра снега

14:32, 17 октября 2016
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В горных районах Румынии - Сучава и Нямц - выпало до полуметра снега.

Румунію засипає снігом / УНІАН
Румынию засыпает снегом / УНИАН

В регионе уже объявили так называемый "желтый" уровень тревоги, сообщает ТСН.

Погода на неделю: в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает

Отмечается, что порывы ветра там местами превышают 50 километров в час, а видимость на дорогах составляет не более ста метров.

Местная полиция просит водителей не выезжать на дороги без зимних шин и напоминает, что по новому законодательству штраф за их отсутствие можете достигать 600 евро.

В то же время в некоторых районах Румынии не прекращаются ливни. В нескольких городах на востоке страны из берегов вышли реки. Из-за этого объявили угрозу наводнений.

Напомним, в конце сентября в Украине выпал первый снег.

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