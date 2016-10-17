На Китай надвигается тайфун "Сарика"

13:07, 17 октября 2016
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Людям запрещено наблюдать за волнами с берега и выходить в горы

На Китай насувається 21-й у цьому році тайфун / Фото japantimes.co.jp
На Китай надвигается 21-й в этом году тайфун / Фото japantimes.co.jp

На Китай надвигается тайфун «Сарика», который станет для страны 21-м за этот год. Предполагается, что стихия приблизится к побережью провинции Хайнань, что на юге страны, уже завтра, передает "СиньХуа".

Отмечается, что в связи с угрозой стихии, в восьми городах провинции были отменены занятия в школах и детских садах в среднем до 3 дней.

В июле в Китае в результате стихийных бедствий погибли 612 человекВ частности в городе Санья приостановлены любые работы на территории города и закрыты туристические объекты.

Туристам и местным запрещено устраивать развлекательные мероприятия и походы в горы. Кроме того, власти запретили находиться на берегу.

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