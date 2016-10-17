На украинских трассах без осадков, на западе температура до +11°

Сегодня и завтра на дорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +11°.

На украинских трассах без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +7°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +9°, солнечно.

На трассе Киев - Ужгород практически без осадков, температура в дороге +7° … +11°. Во вторник на этом маршруте ожидается переменная облачность, температура до +11°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +9°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +8°. 18 октября на этом направлении без осадков, температура +6°… +8°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня малооблачно, +7° … +8°. По данному направлению во вторник солнечно, температура до +9°.

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