На украинских трассах без осадков, на западе температура до +11°
Сегодня и завтра на дорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +11°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +7°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +9°, солнечно.
На трассе Киев - Ужгород практически без осадков, температура в дороге +7° … +11°. Во вторник на этом маршруте ожидается переменная облачность, температура до +11°.
Погода на неделю: в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +9°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +8°. 18 октября на этом направлении без осадков, температура +6°… +8°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня малооблачно, +7° … +8°. По данному направлению во вторник солнечно, температура до +9°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°