Сегодня, 17 октября, в Киеве впервые этой осенью зафиксированы морозы - температура опустилась до -0,7°.

В Киеве зафиксировали первые морозы / moldova24.net

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

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В столице закончился безморозный период, который длился с 26 марта - всего 205 дней. Самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. - всего 144 дня, а самые длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах.

Однако официально зима в Киеве начнется только после того, как среднесуточная температура устойчиво перейдет через 0° в сторону понижения. Согласно прогнозам, это произойдет после 26 ноября.

Напомним, сегодня в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.