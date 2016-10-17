Число жертв урагана "Мэттью" в США увеличилось до 43

В результате урагана "Мэттью" в США погибли 43 человека, 26 из них - в Северной Каролине.

Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Об этом сообщает New York Post.

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Губернатор штата Северная Каролина Пэт Маккрори сообщил, что в машине, унесенной потоками воды, обнаружили тела двух человек. Всего в этом штате погибли 26 человек.

Ураган "Мэттью" оказался самым мощным в бассейне Карибского моря за последние десять лет, достигнув наивысшей пятой категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра доходила до 230 километров в час.

Напомним, из-за урагана "Мэттью" на Гаити начался самый тяжелый с 2010 года гуманитарный кризис.