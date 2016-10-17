Погода на неделю: в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает
На этой неделе в Украине практически без осадков, лишь с пятницы в западных областях пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков, температура днем поднимется до +10°.
Во вторник, 18 октября, по всей стране ожидается переменнная облачность. Температура днем +4°...+11°.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +10° (карта)
В среду, 19 октября, практически по всей Украине облачно с прояснениями. Температура ночью -2°...+4°, днем до +13°.
В четверг по всей стране без осадков, ночью -1°...+6°, днем до +16°.
В пятницу в западных областях пройдут дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +6°...+16°.
В субботу на западе Украины ожидаются осадки. Температура в стране ночью +2°...+7°, днем до +17°.
В воскресенье на западе и в центре пройдут дожди, температура ночью 0°...+7°, днем до +17°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°