Погода на неделю: в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает

На этой неделе в Украине практически без осадков, лишь с пятницы в западных областях пройдут дожди.

В Украине на этой неделе практически без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков, температура днем поднимется до +10°.

Во вторник, 18 октября, по всей стране ожидается переменнная облачность. Температура днем +4°...+11°.

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В среду, 19 октября, практически по всей Украине облачно с прояснениями. Температура ночью -2°...+4°, днем до +13°.

В четверг по всей стране без осадков, ночью -1°...+6°, днем до +16°.

В пятницу в западных областях пройдут дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +6°...+16°.

В субботу на западе Украины ожидаются осадки. Температура в стране ночью +2°...+7°, днем до +17°.

В воскресенье на западе и в центре пройдут дожди, температура ночью 0°...+7°, днем до +17°.

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