Шторм в Одесской области повалил более 2,8 тысяч деревьев

После осложнения погодных условий в Одесской области было повалено свыше 2,8 тысяч деревьев.

Шторм в Одессе / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, более 2 тыс. деревьев было повалено в Одессе.

Кроме того, во время непогоды сильный дождь затопил жилые дома.

"Спасатели откачали из подтопленных территорий 15,5 тыс. куб м воды, распилили и убрали с проезжей части и территорий жилого сектора 113 поваленных деревьев, освободили из подтопленных участков 100 единиц техники, оказали помощь 150 пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате непогоды в Одессе погибли четыре человека.