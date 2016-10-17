Шторм в Одесской области повалил более 2,8 тысяч деревьев

09:31, 17 октября 2016
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После осложнения погодных условий в Одесской области было повалено свыше 2,8 тысяч деревьев.

УНИАН
Шторм в Одессе / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, более 2 тыс. деревьев было повалено в Одессе.

Кроме того, во время непогоды сильный дождь затопил жилые дома.

"Спасатели откачали из подтопленных территорий 15,5 тыс. куб м воды, распилили и убрали с проезжей части и территорий жилого сектора 113 поваленных деревьев, освободили из подтопленных участков 100 единиц техники, оказали помощь 150 пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате непогоды в Одессе погибли четыре человека.

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