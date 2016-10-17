Сегодня днем в Киеве до +7°, без осадков

08:30, 17 октября 2016
1131

Согласно данным Погода УНИАН, 7 октября в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.1 м/с.

Разрушительный циклон уходит из Украины (видео)

Сегодня солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 октября на юге Украины днем до +10°, без осадков

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта) Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей