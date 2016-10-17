Сегодня днем в Киеве до +7°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 7 октября в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 18:00.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 октября на юге Украины днем до +10°, без осадков.

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