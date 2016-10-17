В Украине сегодня без осадков, на юге до +10° (карта)

08:07, 17 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 октября на юге Украины днем до +10°, без осадков. 

УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.0 м/с.

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Во Львове 17 октября солнечно, температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +9°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник переменная облачность. Температура +7°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +9°, ветер восточный, до 7.4 м/с.

УНИАН
На юге сегодня до +10° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +7°, ветер восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +10°. Ветер восточный и юго-восточный, до 8.4 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +8°. Ветер восточный, свежий. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

В Одессе за сутки выпало четыре месячных нормы осадков

В Северодонецке небольшая облачность, температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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