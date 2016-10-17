В Украине сегодня без осадков, на юге до +10° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 октября на юге Украины днем до +10°, без осадков.
В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.0 м/с.
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Во Львове 17 октября солнечно, температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, умеренный.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +9°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник переменная облачность. Температура +7°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +9°, ветер восточный, до 7.4 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +7°, ветер восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +10°. Ветер восточный и юго-восточный, до 8.4 м/с.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +8°. Ветер восточный, свежий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, днем +7°. Ветер переменный, легкий.
В Одессе за сутки выпало четыре месячных нормы осадков
В Северодонецке небольшая облачность, температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°