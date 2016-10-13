Разрушительный циклон уходит из Украины (видео)
Ураган унес четыре человеческих жизни в Одессе.
В течение четверга силу мощного циклона ощутили жители во всех регионах Украины. Дождило чуть ли не во всех областях, говорится в сюжете ТСН.
На Западе и Приазовье возможны подтопления. Заснежило высокогорья Карпат. На одной из самых высоких гор, Поп Иван, лежит местами до 50 сантиметров снега.
Спасатели просят туристов, которые отважатся идти в горы, быть очень осторожными.
Синоптики спрогнозировали, какой будет зима в Украине
Снег выпал и на Винниччине. Там обесточены 48 населенных пунктов. Ликвидируют последствия непогоды и на Николаевщине, где без света и телефонной связи остались более 50 населенных пунктов. В самом Николаеве ветер повалил больше ста деревьев, пострадали здания и автомобили.
В Украине непогода будет царить недолго, уверяют синоптики. Уже в пятницу они прогнозируют улучшение погодных условий. "14 октября циклон, который определял погоду, покинет пределы Украины и осадки прекратятся, одновременно будет происходить снижение температуры воздуха ночью до 0 – 6 тепла, на юге страны 7-12. Ночью в западных областях 1-3 мороза", - предупредил заместитель начальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°