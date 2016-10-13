Разрушительный циклон уходит из Украины (видео)

21:49, 13 октября 2016
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Ураган унес четыре человеческих жизни в Одессе.

фото: УНИАН
Непогода в Одессе / Фото УНИАН

В течение четверга силу мощного циклона ощутили жители во всех регионах Украины. Дождило чуть ли не во всех областях, говорится в сюжете ТСН.

На Западе и Приазовье возможны подтопления. Заснежило высокогорья Карпат. На одной из самых высоких гор, Поп Иван, лежит местами до 50 сантиметров снега.

Спасатели просят туристов, которые отважатся идти в горы, быть очень осторожными.

Синоптики спрогнозировали, какой будет зима в Украине

Снег выпал и на Винниччине. Там обесточены 48 населенных пунктов. Ликвидируют последствия непогоды и на Николаевщине, где без света и телефонной связи остались более 50 населенных пунктов. В самом Николаеве ветер повалил больше ста деревьев, пострадали здания и автомобили.

В Украине непогода будет царить недолго, уверяют синоптики. Уже в пятницу они прогнозируют улучшение погодных условий. "14 октября циклон, который определял погоду, покинет пределы Украины и осадки прекратятся, одновременно будет происходить снижение температуры воздуха ночью до 0 – 6 тепла, на юге страны 7-12. Ночью в западных областях 1-3 мороза", - предупредил заместитель начальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

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