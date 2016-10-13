Синоптики спрогнозировали, какой будет зима в Украине

Синоптики прогнозируют относительно теплую зиму в Украине.

Зима в Украине будет относительно теплой / Фото УНИАН

Об этом в ходе селекторного совещания сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, передает "ГОРДОН".

По его словам, в ноябре и декабре 2016 года среднемесячная температура в Украине будет близкой к средним показателям, а в январе, феврале и марте 2017 года – выше средних показателей.

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"В целом зима будет характеризоваться как относительно теплая, но продолжительность отопительного сезона по температурным показателям будет колебаться от 160 дней на юге страны до 180 на севере и западе", – отметил Прокопенко.

Он добавил, что в течение зимы будут наблюдаться резкие изменения погодных условий.

"Это и кратковременные, но достаточно сильные похолодания, снегопады, образование гололедиц. Наибольшая вероятность этих явлений будет в январе-феврале 2017 года", – уточнил он.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали незначительное потепление с 23 октября.