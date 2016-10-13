В Днепре и области бушует непогода: обесточены ЛЭП и трансформаторные подстанции

17:27, 13 октября 2016
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В четверг, 13 октября, на Днепропетровскую область обрушилась непогода.

Из-за сильного дождя с порывами ветра 15-20 м/с в Днепропетровской области обесточено 8 линий электропередач / REUTERS
Из-за сильного дождя с порывами ветра 15-20 м/с в Днепропетровской области обесточено 8 линий электропередач / REUTERS

"Из-за сильного дождя с порывами ветра 15-20 м/с в Днепропетровской области обесточено 8 линий электропередач 6-10 кВ, 65  трансформаторных подстанций. Отключения фиксируются  по всей Днепропетровской области, но пока что удается оперативно восстанавливать аварийно отключенные энергообъекты", - сообщает пресс-служба Днепроблэнерго.

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Отмечается, что наиболее остро ситуация складывается по Никопольскому району, туда пришелся основной удар стихии.

Согласно сообщению, для ликвидации последствий туда мобилизовано  14 бригад энергетиков.

Кроме этого, по данным пресс-службы, из-за продолжающейся непогоды энергетики не могут спрогнозировать время полного восстановления нарушенного электроснабжения в регионе.

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