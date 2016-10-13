В Киеве завтра днем до +8°, без осадков

19:00, 13 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 октября, в столице без осадков, температура воздуха днем +8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

На автодорогах Украины пройдут дожди, на западе до +13°

Ветер северный и северо-восточный, до 4.3 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:19, а зайдет в 18:07.

Как сообщал УНИАН, 14 октября на юге Украины до +11°, на востоке пройдут дожди.

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