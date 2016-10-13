Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +11° (видеопрогноз)

18:30, 13 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 октября на юге Украины до +11°, на востоке пройдут дожди.

УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.3 м/с.

Во Львове 14 октября сонечно, ночью 0°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

На автодорогах Украины пройдут дожди, на западе до +13°

В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +0°, днем +11°, ветер северный и северо-западный, свежий.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +1°, днем +9°. Ветер северо-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают дождь. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.2 м/с.

В Симферополе пасмурно. Температура ночью +5°, днем +9°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают дождливую погоду, температура ночью +6°, днем +7°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.0 м/с.

В Краматорске в пятницу ожидаются осадки, температура ночью +3°, днем +5°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра дождь. Температура ночью +2°, днем +6°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

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