Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +11° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 14 октября на юге Украины до +11°, на востоке пройдут дожди.
В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.3 м/с.
Во Львове 14 октября сонечно, ночью 0°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
На автодорогах Украины пройдут дожди, на западе до +13°
В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.4 м/с.
В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +0°, днем +11°, ветер северный и северо-западный, свежий.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +1°, днем +9°. Ветер северо-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают дождь. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.2 м/с.
В Симферополе пасмурно. Температура ночью +5°, днем +9°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя обещают дождливую погоду, температура ночью +6°, днем +7°. Ветер северный и северо-восточный, до 6.0 м/с.
В Краматорске в пятницу ожидаются осадки, температура ночью +3°, днем +5°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра дождь. Температура ночью +2°, днем +6°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°