Ураган "Николь" достиг мощности четвертой категории

16:00, 13 октября 2016
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Ураган "Николь", который приближается к Бермудским островам, достиг четвертой категории мощности из пяти.

Ураган "Николь" / Reuters
Ураган "Николь" / Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

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"Николь" находится примерно в 290 км от Бермудских островов, скорость ветра в эпицентре урагана достигает 215 км/ч.

Напомним, в результате урагана "Мэттью", который прошел в США на прошлой неделе погибли 38 человек.

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