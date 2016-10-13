Ураган "Николь" достиг мощности четвертой категории

Ураган "Николь", который приближается к Бермудским островам, достиг четвертой категории мощности из пяти.

Ураган "Николь" / Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Читайте также Ураган "Мэттью" спровоцировал гуманитарный кризис на Гаити - ООН

"Николь" находится примерно в 290 км от Бермудских островов, скорость ветра в эпицентре урагана достигает 215 км/ч.

Напомним, в результате урагана "Мэттью", который прошел в США на прошлой неделе погибли 38 человек.