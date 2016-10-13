В Одессе за сутки выпало четыре месячных нормы осадков
В Одессе во время шторма 12-13 октября выпало четыре месячных нормы осадков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихии сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
По его словам, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе почти за сутки выпало 106 мм осадков при среднемесячной норме 26 мм. Это составило 403% от месячной нормы осадков в октябре.
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"Такое количество осадков при ветре 20 м/с характеризуется как стихийное гидрометеорологическое явление, которое может нанести ущерб населению и национальной экономике. Мы попали в циклон...", - сказал Труханов.
По его информации, от штормового ветра рухнули сотни деревьев и больших веток.
"Упавших веток - 103, деревьев - 574. В настоящее время 72 дерева распилено и убрано. Бригады работают в усиленном режиме. В работах задействовано 1878 человек", - подчеркнул Труханов.
Он добавил, что упавшие деревья перекрыли транспортные магистрали, порвали троллейбусные и трамвайные контактные сети, рухнули на трамвайные пути. Поэтому в городе сейчас существенно нарушено движение общественного транспорта.
В полном объеме функционирует троллейбус маршрута № 8, частично - 7 и 10 (до железнодорожного вокзала), 9 (до улицы Греческой) и 12.
Трамваи: в полном объеме маршрут №13, частично - 3, 26, 27 и 31.
Ведутся восстановительные работы.
Отмечается, что сеть электротранспорта дублируется дополнительными маршрутными такси.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за шторма объявили чрезвычайное положение.
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