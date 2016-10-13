В Одессе за сутки выпало четыре месячных нормы осадков

14:31, 13 октября 2016
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В Одессе во время шторма 12-13 октября выпало четыре месячных нормы осадков.

УНИАН
Шторм в Одессе / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихии сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе почти за сутки выпало 106 мм осадков при среднемесячной норме 26 мм. Это составило 403% от месячной нормы осадков в октябре.

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"Такое количество осадков при ветре 20 м/с характеризуется как стихийное гидрометеорологическое явление, которое может нанести ущерб населению и национальной экономике. Мы попали в циклон...", - сказал Труханов.

По его информации, от штормового ветра рухнули сотни деревьев и больших веток.

"Упавших веток - 103, деревьев - 574. В настоящее время 72 дерева распилено и убрано. Бригады работают в усиленном режиме. В работах задействовано 1878 человек", - подчеркнул Труханов.

Он добавил, что упавшие деревья перекрыли транспортные магистрали, порвали троллейбусные и трамвайные контактные сети, рухнули на трамвайные пути. Поэтому в городе сейчас существенно нарушено движение общественного транспорта.

В полном объеме функционирует троллейбус маршрута № 8, частично - 7 и 10 (до железнодорожного вокзала), 9 (до улицы Греческой) и 12.

Трамваи: в полном объеме маршрут №13, частично - 3, 26, 27 и 31.

Ведутся восстановительные работы.

Отмечается, что сеть электротранспорта дублируется дополнительными маршрутными такси.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за шторма объявили чрезвычайное положение.

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