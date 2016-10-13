Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

В Украинском гидрометцентре прогнозируют незначительное потепление с 23 октября.

В Украине незначительно потеплеет с 23 октября / УНИАН

Об этом в ходе селекторного совещания сообщил замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает "112 Украина".

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"Постепенное повышение температуры возможно лишь с 23 октября, то есть до конца месяца мы все еще ожидаем незначительное повышение температуры по сравнению с той, которая будет до того момента", - сказал Прокопенко.

Он также добавил, что зима будет относительно теплой. В ноябре и декабре среднемесячная температура будет близкой к средним показателям, а в январе, феврале и марте - выше средних показателей.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 октября, в Виннице выпал первый снег.