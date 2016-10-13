На автодорогах Украины пройдут дожди, на западе до +13°

В четверг и пятницу на украинских трассах местами пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +13°.

На автодорогах Украины пройдут дожди / blog.drive24.co.uk

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +3°… +11°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород в четверг пройдут дожди, температура в дороге +2° … +10°. В пятницу на этом маршруте ожидается переменная облачность, температура до +13°.

Читайте также Сегодня практически во всех регионах Украины пройдут дожди, местами со снегом (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте в Днепропетровской и Донецкой областях пройдут дожди, температура до +10°.

В направлении Харькова местами ожидаются дожди. Температура в дороге до +7°. 14 октября на этом направлении синоптики прогнозируют переменную облачность, температура +8°… +9°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня пройдут дожди, +2° … +7°. По данному направлению в пятницу солнечно, температура до +10°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.