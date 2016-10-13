На автодорогах Украины пройдут дожди, на западе до +13°
В четверг и пятницу на украинских трассах местами пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +13°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +3°… +11°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород в четверг пройдут дожди, температура в дороге +2° … +10°. В пятницу на этом маршруте ожидается переменная облачность, температура до +13°.
Сегодня практически во всех регионах Украины пройдут дожди, местами со снегом (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте в Днепропетровской и Донецкой областях пройдут дожди, температура до +10°.
В направлении Харькова местами ожидаются дожди. Температура в дороге до +7°. 14 октября на этом направлении синоптики прогнозируют переменную облачность, температура +8°… +9°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня пройдут дожди, +2° … +7°. По данному направлению в пятницу солнечно, температура до +10°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°