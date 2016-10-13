В Запорожской области ливни затопили более 30 баз отдыха
В Запорожской области из-за непогоды оказались подтопленными более 30 баз отдыха на побережье Азовского моря.
Об этом УНИАН сообщили пресс-центре ГУ ГСЧС в Запорожской области.
"12 октября в Акимовском районе Запорожской области - в районе пгт Кирилловка, в результате неблагоприятных погодных условий (дождя и юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с) произошло поднятие грунтовых вод и значительное нагнетание морской волны, в результате чего вода попала на территорию порядка 30 баз отдыха на Федотовой косе пгт Кирилловка. Глубина подтопления составила 15-20 см", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщениям жителей пгт Кирилловка в соцсетях, уровень воды на ряде подтопленных баз выше - поднялся до полуметра.
Согласно официальным данным, пострадавших в результате непогоды нет.
ГСЧС в Запорожской области проводит мониторинг ситуации.
"Проводится постоянный мониторинг ситуации, подразделения ГУ ГСЧС в Запорожской области находятся в боевой готовности", - сообщила УНИАН руководитель пресс-центра ведомства Юлия Барышева.
Как сообщал УНИАН, сегодня на Запорожскую область надвигается циклон, ранее накрывший Одесскую область: ожидается сильный ливень с порывами ветра до 25 м/с.
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