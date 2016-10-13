Число жертв урагана "Мэттью" в США увеличилось до 38

12:03, 13 октября 2016
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В результате урагана "Мэттью", который прошел в США на прошлой неделе, погибли 38 человек.

Последствия урагана
Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Об этом сообщает NBC News.

Шторм "Николь" достиг силы урагана

Как сообщил губернатор Северной Каролины Пэт Маккрори, число погибших в его штате увеличилось до 19. Кроме того, более 110 тыс. потребителей до сих пор остаются без электроэнергии.

Более 3 тыс. человек находятся в убежищах.

Напомним, из-за урагана "Мэттью" на Гаити начался самый тяжелый с 2010 года гуманитарный кризис.

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