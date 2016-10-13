На Запорожье надвигается циклон, объявлено штормовое предупреждение

Циклон, который бушевал в Одессе и унес жизни трех человек, надвигается на Запорожье.

REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, на территории Запорожья и области до 15:00 13 октября ожидается сильный ливень с порывами ветра до 25 м/с.

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Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение. По возможности не выходите на улицу во время непогоды", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят сегодня отказаться от дальних путешествий.

Напомним, из-за шторма в Одессе объявили чрезвычайное положение.