На Запорожье надвигается циклон, объявлено штормовое предупреждение
Циклон, который бушевал в Одессе и унес жизни трех человек, надвигается на Запорожье.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным синоптиков, на территории Запорожья и области до 15:00 13 октября ожидается сильный ливень с порывами ветра до 25 м/с.
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение. По возможности не выходите на улицу во время непогоды", - говорится в сообщении.
Автомобилистов просят сегодня отказаться от дальних путешествий.
Напомним, из-за шторма в Одессе объявили чрезвычайное положение.
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