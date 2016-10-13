Последствия непогоды в Одессе: некоторые улицы затопило, от центра отрезан огромный район (фото)
Воду с улиц невозможно откачать из-за перебоев со светом.
В Одессе продолжают бороться с последствиями непогоды, которая бушевала в городе последние сутки. Сейчас дождь прекратился, дует небольшой ветер. Однако заблокированными остаются десятки улиц – из-за затопления и поваленных деревьев. Коммунальщики пока не успели распилить все поваленные деревья, ибо их упало более чем две с половиной сотни. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.
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Из-за отключенного света не работают помпы и невозможно откачать воду. Потому отрезан от города один из крупнейших жилых массивов – поселок Котовского. Там проживают свыше 150 тысяч человек. Сегодня они будут добираться до центра в объезд, по Кольцевой. Уже сейчас там образовались огромные пробки.
По словам пресс-секретаря горсовета Натальи Мальцевой, Николаевская дорога и Пересыпьские мосты закрыты для движения. Об этом сообщает местный портал 048.ua. Отдельные участки затопило. На Николаевской дороге много поваленных деревьев, которые еще не успели распилить.
Коммунальщики в очередной раз обращаются к одесситам, чтобы те пересидели и сегодня дома – так легче будет восстанавливать город после стихийного бедствия. Ликвидировать последствия урагана будут минимум до вечера.
Как сообщалось, через шторм в Одессе объявили чрезвычайное положение. Жертвами непогоды стали трое людей.
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