Последствия непогоды в Одессе: некоторые улицы затопило, от центра отрезан огромный район (фото)

Воду с улиц невозможно откачать из-за перебоев со светом.

Непогода в Одессе / УНИАН

В Одессе продолжают бороться с последствиями непогоды, которая бушевала в городе последние сутки. Сейчас дождь прекратился, дует небольшой ветер. Однако заблокированными остаются десятки улиц – из-за затопления и поваленных деревьев. Коммунальщики пока не успели распилить все поваленные деревья, ибо их упало более чем две с половиной сотни. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

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Потоп в Одессе / 048.ua

Из-за отключенного света не работают помпы и невозможно откачать воду. Потому отрезан от города один из крупнейших жилых массивов – поселок Котовского. Там проживают свыше 150 тысяч человек. Сегодня они будут добираться до центра в объезд, по Кольцевой. Уже сейчас там образовались огромные пробки.

Потоп в Одессе / 048.ua

По словам пресс-секретаря горсовета Натальи Мальцевой, Николаевская дорога и Пересыпьские мосты закрыты для движения. Об этом сообщает местный портал 048.ua. Отдельные участки затопило. На Николаевской дороге много поваленных деревьев, которые еще не успели распилить.

Потоп в Одессе / 048.ua

Коммунальщики в очередной раз обращаются к одесситам, чтобы те пересидели и сегодня дома – так легче будет восстанавливать город после стихийного бедствия. Ликвидировать последствия урагана будут минимум до вечера.

Как сообщалось, через шторм в Одессе объявили чрезвычайное положение. Жертвами непогоды стали трое людей.