В Киеве объявили штормовое предупреждение

10:27, 13 октября 2016
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Сегодня, 13 октября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

dailymail.co.uk
В Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с / dailymail.co.uk

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

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Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в столице будет облачно, возможен дождь, температура 3-5 градусов тепла.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ночь на 13 октября в результате неблагоприятных погодных условий произошло обесточивание 276 населенных пунктов в 11 областях.

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