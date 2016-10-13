В Виннице выпал первый снег (фото, видео)

В четверг, 13 октября, в Виннице выпал первый снег.

В Виннице выпал первый снег / vk.com / Дарина Горобець

Об этом сообщает местное издание "20 минут".

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В прошлом году в это время первый снег выпал только в Карпатах. А вот сегодня утром винницкие улицы и дома начало заметать снегом. Долго ли он пролежит - неизвестно, ведь столбик термометра не опускается ниже 0 градусов.

Жители города делятся фотографиями снега в соцсетях.

Напомним, 5 октября, украинские горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат начало засыпать снегом.