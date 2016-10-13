В Украине из-за непогоды без электроэнергии остались 276 населенных пунктов

В ночь с 12 на 13 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 276 населенных пунктов в 11 областях Украины.

В Украине из-за непогоды обесточены 276 населенных пунктов / Думская

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В Одесской области обесточен 151 населенный пункт, в Хмельницкой - 53, Херсонской - 1, Винницкой - 10, Днепропетровской - 9, Тернопольской - 7, Кировоградской - 5, Волынской - 4, Киевской - 3, Черкасской - 2.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Одесской области объявили чрезвычайное положение из-за шторма.