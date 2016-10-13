В Киеве сегодня без осадков, днем до +7°

08:30, 13 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 октября, в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +14°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:17, а зайдет в 18:09.

Как сообщал УНИАН, 13 октября на юге Украины днем до +17°, во многих регионах пройдут дожди, местами со снегом.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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