Сегодня практически во всех регионах Украины пройдут дожди, местами со снегом (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 13 октября на юге Украины днем до +17°, во многих регионах пройдут дожди, местами со снегом.
В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.
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Во Львове 13 октября дождь, температура воздуха днем +5°. Ветер северо-восточный, умеренный.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг возможен снег с дождем. Температура +3°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +9°, ветер восточный, до 16.4 м/с.
В Харькове ливень. Температура до +6°, ветер восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +17°. Ветер восточный и юго-восточный, до 8.4 м/с.
В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +5°. Ветер восточный, свежий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают осадки, температура днем +7°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в чевтерг ливень, днем +10°. Ветер переменный, легкий.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +14°
В Северодонецке пасмурно, температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°