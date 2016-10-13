Сегодня практически во всех регионах Украины пройдут дожди, местами со снегом (карта)

08:08, 13 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 13 октября на юге Украины днем до +17°, во многих регионах пройдут дожди, местами со снегом.

volynnews.com
Во многих областях сегодня пройдут дожди / volynnews.com

В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.

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Во Львове 13 октября дождь, температура воздуха днем +5°. Ветер северо-восточный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг возможен снег с дождем. Температура +3°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +9°, ветер восточный, до 16.4 м/с.

УНИАН
На юге сегодня до +17° / УНИАН

В Харькове ливень. Температура до +6°, ветер восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +17°. Ветер восточный и юго-восточный, до 8.4 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +5°. Ветер восточный, свежий. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают осадки, температура днем +7°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в чевтерг ливень, днем +10°. Ветер переменный, легкий.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +14°

В Северодонецке пасмурно, температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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