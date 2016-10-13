В Одесской области объявлено чрезвычайное положение из-за непогоды

01:08, 13 октября 2016
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Председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили объявил чрезвычайное положение в Одесской области.

фото: УНІАН
При Областной администрации работает штаб по чрезвычайной ситуации / фото: УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, из-за обрушения деревьев и линий электропередач в результате сильного ветра погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок.

В Одессе ветром повалено более 60 деревьев и веток, приостановлено движение электротранспорта (фото)

В более чем 100 населенных пунктах отсутствует свет.

"При Областной администрации работает штаб по чрезвычайной ситуации. Мы рекомендуем отменить занятия в школах и ограничить явку в госучреждения во всех районах, которых коснулось бедствие, кроме служб по чрезвычайным ситуациям и тех жителей, кто обеспечивает жизнедеятельность районов. Еще раз призываем всех максимально воздержаться от выхода из дома, пока не утихнет ветер", - написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 октября, в Одессе и области в результате сильного ветра упало два строительных крана, десятки деревьев, погибли два человека.

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