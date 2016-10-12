В Одессе из-за непогоды повреждены 48 автомобилей

В Одессе сегодня обрушившиеся из-за штормового ветра деревья и ветви повредили 48 автомобилей.

В Одессе обрушившиеся из-за штормового ветра деревья и ветви повредили 48 автомобилей / УНИАН

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, за среду деревья и большие ветви, упавшие из-за порывистого ветра, повредили почти полсотни машин.

«Всего сегодня в полицию поступило в связи с непогодой 314 обращений, в Киевском районе - 65, Малиновском- 72 обращения, Приморском- 87, Суворовском – 90 обращений. «Оформлено ДТП без пострадавших - 27, ДТП с пострадавшими – 7», - отметила Марченко.

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Как сообщила пресс-секретарь горсовета Одессы Наталья Мальцева, по состоянию на 19.00 в городе из-за ветра упало 190 деревьев и крупных веток.

В настоящее время продолжается сильный дождь и порывистый ветер. В результате непогоды погибли 79-летняя женщина (на нее упал тополь) и 45-летний водитель автомобиля, на который также рухнуло дерево. Четыре человека получили телесные повреждения: трое находятся в стационаре, один - на амбулаторном лечении.

На завтра по Одессе и области сохранится штормовое предупреждение.

«В связи со сложными погодными условиями, одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин», - подчеркнула Мальцева.

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Руководителям предприятий необходимо учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса. Школьники, родители которых примут решение оставить ребенка дома, смогут отработать пропущенные занятия в индивидуальном порядке. Учитывая сложные погодные условия, работают аварийные бригады, все городские коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе и области из-за сильного ветра упали два строительных крана, десятки деревьев, погибли два человека.