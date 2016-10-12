Шторм в Одессе: очевидцы рассказали о мощном ударе стихии (видео)

На данный момент последствия непогоды в Одессе - двое погибших, пятеро травмированных, сотни поваленных деревьев и разбитые машины.

Одесса переживает мощный удар стихии / Фото УНИАН

Ураганный ветер повалил два многотонных строительных крана, деревья массово оборвали провода и блокировали движение транспорта, говорится в сюжете ТСН.

Тополь упал на машину прямо во время движения. Многотонная древесина разбила авто и придавила водителя. Услышав треск, отовсюду на помощь бросились люди. Пострадавшего извлекли из салона еще до прибытия скорой и спасателей. "Мы подбежали, вся наша фирма подбежала. Лежит дерево. Слава Богу, что тут СТО рядом, они подняли крышу, разрезали болгаркой – это был ужас, конечно. Там лежал кусок челюсти", - рассказал свидетель.

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48-летний владелец машины работает электриком и спешил на работу. Сейчас он в реанимации. "Привезли с черепно-мозговой травмой, которая обследована. Видно перелом свода с переходом на основание черепа, внутричерепное кровоизлияние", - рассказал нейрохирург Одесской городской клинической больницы.

Другой старый тополь упал на пожилых супругов просто возле их дома в спальном районе Одессы. Пренебрегая предупреждениями, они все-таки решились в непогоду сходить до магазина. 79-летняя женщина погибла на месте. "Начали ломать ветви, ибо их здесь было полно сначала. И кричали, чтобы быстро поднять, помочь человеку, вытащить, Подняли, подвинули женщину сюда. Скорая приехала, спасатели приехали, но показали, что уже все", - пояснила соседка погибшей.

Еще один мужчина погиб в собственном авто. Стволом ему раздробило грудную клетку. Несколько деревьев упали на здания, одно из них заблокировало выход из детской гимназии. Коммунальщики ежеминутно получают вызовы. "К сожалению, в большинстве случаев это сухие деревья. Это абсолютно нормальные внешне, не больные деревья, с зелеными листьями, высокие, красивые. Мокрые листья утяжеляют дерево, и порывы ветра приводят именно к таким неприятным последствиям", - говорит директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета.

Чудом никто не пострадал от падения двух строительных кранов. Один из них упал еще утром в курортной "Аркадии". На оживленном участке улицы было полно транспорта – общественного и частного. Мужчину от трагедии отделяло какое-то мгновение. "Я ехал, слышу звуки – упал кран на меня. Вышел из машины и отошел. Я просто ехал, а он упал на капот. Понимаю, что в рубашке родился", - говорит водитель разбитого авто.

Чиновники благодарят одесситам, которые прислушивались к советам и остались дома сами и оставили свои машины в гаражах и во дворах, ведь пострадавших могло бы быть и больше. На улицах Одессы опасно и сейчас. Деревья продолжают падать, а на тротуарах и проезжих частях лежат разорванные электрические провода под напряжением.