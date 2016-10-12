Зимняя непогода добралась до Хорватии (видео)

18:55, 12 октября 2016
4947

Горными районами страны пронеслась снежная буря.

Зимняя непогода добралась до горных районов Хорватии / скриншот
Зимняя непогода добралась до горных районов Хорватии / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сильный северный ветер и метели перекрыли несколько дорог вблизи национального парка Велебіт. Там выпало до 30 сантиметров снега.

Однако, несмотря на зимнюю погоду на отдых в парке продолжают массово съезжаться туристы.

В Хорватии и Сербии пронесся сильный ураган

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 октября, на юге Украины до +17°, во многих регионах ожидаются осадки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта) Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей