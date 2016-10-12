Зимняя непогода добралась до Хорватии (видео)

Горными районами страны пронеслась снежная буря.

Зимняя непогода добралась до горных районов Хорватии / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сильный северный ветер и метели перекрыли несколько дорог вблизи национального парка Велебіт. Там выпало до 30 сантиметров снега.

Однако, несмотря на зимнюю погоду на отдых в парке продолжают массово съезжаться туристы.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 октября, на юге Украины до +17°, во многих регионах ожидаются осадки.