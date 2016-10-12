Завтра в Киеве пройдет дождь, днем до +6°

19:00, 12 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 13 октября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +6°.

УНИАН
В Киеве завтра ожидается дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +4°.

Завтра в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом

Ветер восточный и северо-восточный, до 6.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 18:09.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 октября, на юге Украины до +17°, во многих регионах ожидаются осадки.

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