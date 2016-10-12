В Украине завтра похолодает, местами синоптики прогнозируют снег с дождем (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 октября, на юге Украины до +17°, во многих регионах ожидаются осадки.
В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.7 м/с.
Во Львове 13 октября пройдет дождь, ночью -1°, днем +6°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.
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В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +8°. Ветер северо-восточный, до 6.2 м/с.
В Виннице в четверг ожидается снег с дождем. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают ливень. Температура ночью +2°, днем +10°, ветер переменный, свежий.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +1°, днем +7°. Ветер восточный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики дождь. Температура ночью +2°, днем +5°. Ветер восточный, до 8.0 м/с.
В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +7°, днем +17°. Ветер переменный, свежий.
Жителям Мариуполя обещают дождливую погоду, температура ночью +7°, днем +8°. Ветер восточный, до 10.2 м/с.
В Краматорске в четверг ожидаются осадки, температура ночью +3°, днем +4°, ветер восточный, умеренный.
В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью +2°, днем +7°. Ветер восточный, до 7.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°