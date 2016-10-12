В Украине завтра похолодает, местами синоптики прогнозируют снег с дождем (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 октября, на юге Украины до +17°, во многих регионах ожидаются осадки.

Завтра во многих областях Украины ожидаются сильные дожди / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.7 м/с.

Во Львове 13 октября пройдет дождь, ночью -1°, днем +6°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.

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В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +8°. Ветер северо-восточный, до 6.2 м/с.

В Виннице в четверг ожидается снег с дождем. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают ливень. Температура ночью +2°, днем +10°, ветер переменный, свежий.

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +1°, днем +7°. Ветер восточный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики дождь. Температура ночью +2°, днем +5°. Ветер восточный, до 8.0 м/с.

В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +7°, днем +17°. Ветер переменный, свежий.

Жителям Мариуполя обещают дождливую погоду, температура ночью +7°, днем +8°. Ветер восточный, до 10.2 м/с.

В Краматорске в четверг ожидаются осадки, температура ночью +3°, днем +4°, ветер восточный, умеренный.

В Северодонецке завтра ливень. Температура ночью +2°, днем +7°. Ветер восточный, до 7.0 м/с.

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