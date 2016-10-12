Шторм "Николь" достиг силы урагана

16:01, 12 октября 2016
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Шторм "Николь", который находится примерно в 575 км от Бермудских островов, снова достиг силы урагана и в ближайшие дни будет усиливаться.

Ураган
Ураган "Николь" / Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

В результате урагана "Мэттью" в США погибли 30 человек

В эпицентре урагана скорость ветра достигает 120 км/ч. По прогнозам синоптиков, стихия достигнет Бермудских островов утром в четверг, 13 октября.

Ожидается, что сегодня ураган начнет двигаться на северо-восток с большей скоростью.

Напомним, из-за урагана "Мэттью" на Гаити начался самый тяжелый с 2010 года гуманитарный кризис. 

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