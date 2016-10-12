В Одессе ветром повалено более 60 деревьев и веток, приостановлено движение электротранспорта (фото)

В Одессе ветром повалены более 60 деревьев и больших веток, приостановлено движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Штормовой ветер повалил более 60 деревьев и крупных ветвей, упал строительный кран в Аркадии / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, по состоянию на 12:00, в Одессе штормовым ветром в разных районах города повалено в общей сложности 35 деревьев и 27 больших веток.

Так, на 7-й Пересыпской, 2 два упавших тополя перекрыли проезжу часть, ведутся работы по распилу и уборке стволов с проезжей части. По улице Старопортофранковской, 8 дерево упало на дом, а по улице Осипова, 7 обрушился карниз. По адресам: ул. Гайдара, 14 и ул. Атамана Головатого, 84 деревья обрушились на автомобили. По ул. Сортировочной, 36 и 38-а дерево упало на теплотрассу.

"Сотрудники КП «Горзелентрест» и КП «ЖКС» проводят работы по ликвидации последствий непогоды, в первую очередь, освобождая от упавших деревьев и веток дороги и внутриквартальные проезды», - сообщили в мэрии.

Кроме того, в районе Большого Фонтана, на пересечении улиц Майская и Дачная, возле ГКБ №8, рухнул строительный кран. Пострадавших нет.

Читайте также В Одессе дерево упало на автомобиль, придавив водителя (фото)

Отмечается, что профильные службы мэрии работают в чрезвычайном режиме, созданы дополнительные аварийные бригады (в том числе облгаз, облэнерго, водоканал) и даны поручения по реагированию на чрезвычайную ситуацию природного характера.

Дворники совместно со специалистами КП «Городские дороги» очищают дождеприемники от листьев и мусора. На улицах работает 35 единиц спецтехники КП «Городские дороги». С усилением дождя в местах скопления дождевой воды коммунальщики будут поднимать решетки дождеприемников для улучшения стока воды.

«Сотрудники КП «Одесгорсвет» и ПАО «Одесоблэнерго» приступили к работам по устранению падений и обрывов электросетей. На насосных станциях, которые откачивают воду, дежурят все инженерно-технические работники», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», вследствие падения деревьев на трамвайное полотно и провода линии контактной сети, укорочена схема движения трамвайного маршрута № 27 «Железнодорожный вокзал – Рыбпорт», приостановлено движение трамвайных маршрутов №№ 1, 5, 7, 13 и 17.

Читайте также Шторм в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и высокие волны

Также в районе перекрестка улиц Жуковского и Ришельевской ветка повисла на проводах линии контактной сети. На данном участке временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №10 – троллейбусы курсируют только до железнодорожного вокзала.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Одессе из-за сильного ветра рухнул строительный кран в Аркадии, упавшее дерево на улице Космонавтов смертельно травмировало женщину.