Завтра в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом
В Украине завтра, 13 октября, ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины со ссылкой на Гидрометцентр.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +14°
"13 октября ночью в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях местами сильный, в Черновицкой области очень сильный дождь с мокрым снегом; ночью в центральных и южных, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях сильные, ночью и утром в Винницкой и Кировоградской областях сильные дожди", - говорится в сообщении.
Участников дорожного движения просят быть максимально внимательными и осторожными.
"Пользуйтесь ремнями безопасности, придерживайтесь безопасной дистанции, правил маневрирования, не превышайте скорость, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями", - предупреждают в Нацполиции.
Напомним, ряд учебных заведений Одессы, включая национальный университет имени Мечникова, отменил занятия в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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