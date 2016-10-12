Завтра в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом

В Украине завтра, 13 октября, ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом.

Завтра в некоторых областях Украины ожидается дождь с мокрым снегом / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины со ссылкой на Гидрометцентр.

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +14°

"13 октября ночью в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях местами сильный, в Черновицкой области очень сильный дождь с мокрым снегом; ночью в центральных и южных, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях сильные, ночью и утром в Винницкой и Кировоградской областях сильные дожди", - говорится в сообщении.

Участников дорожного движения просят быть максимально внимательными и осторожными.

"Пользуйтесь ремнями безопасности, придерживайтесь безопасной дистанции, правил маневрирования, не превышайте скорость, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями", - предупреждают в Нацполиции.

Напомним, ряд учебных заведений Одессы, включая национальный университет имени Мечникова, отменил занятия в связи с неблагоприятными погодными условиями.