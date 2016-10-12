В Одессе погибла женщина, на которую из-за сильного ветра упало дерево

Из-за сильного ветра сегодня, 12 октября, в Одессе дерево упало на проходившую мимо женщину.

В Одессе сильный ветер повалил деревья / Думская

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Читайте также Шторм в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и высокие волны

ЧП произошло сегодня около 12:30 на жилом массиве Черемушки, по улице Космонавтов. Дерево упало возле жилого дома № 38 и придавило проходившую мимо женщину.

"Медики скорой помощи зафиксировали смерть. В настоящее время ожидается прибытие оперативно-следственной группы", - отметила Марченко.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и области сегодня шторм, сильный дождь, порывистый (до 27 м/с) ветер. Детям разрешили не посещать школы.