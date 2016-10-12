В Одессе погибла женщина, на которую из-за сильного ветра упало дерево

14:39, 12 октября 2016
2662

Из-за сильного ветра сегодня, 12 октября, в Одессе дерево упало на проходившую мимо женщину. 

В Одессе сильный ветер повалил деревья / Думская
В Одессе сильный ветер повалил деревья / Думская

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Шторм в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и высокие волны

ЧП произошло сегодня около 12:30 на жилом массиве Черемушки, по улице Космонавтов. Дерево упало возле жилого дома № 38 и придавило проходившую мимо женщину.

"Медики скорой помощи зафиксировали смерть. В настоящее время ожидается прибытие оперативно-следственной группы", - отметила Марченко.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и области сегодня шторм, сильный дождь, порывистый (до 27 м/с) ветер. Детям разрешили не посещать школы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей