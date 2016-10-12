На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +14°
В среду и четверг на дорогах Украины местами пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +14°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди. Температура +10°… +14°. Завтра на этом маршруте температура до +10°, ожидаются осадки.
На трассе Киев - Ужгород в среду местами пройдут дожди, температура в дороге +6° … +13°. В среду на этом маршруте ожидаются осадки, во Львовской области - снегопад, температура до +10°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +13°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте пройдут дожди, температура до +9°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +11°. 13 октября на этом направлении синоптики прогнозируют осадки, температура +4°… +7°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди, +8° … +10°. По данному направлению в четверг ожидаются осадки, в Хмельницкой области – снегопад, температура до +6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°