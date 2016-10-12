На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +14°

В среду и четверг на дорогах Украины местами пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +14°.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди. Температура +10°… +14°. Завтра на этом маршруте температура до +10°, ожидаются осадки.

На трассе Киев - Ужгород в среду местами пройдут дожди, температура в дороге +6° … +13°. В среду на этом маршруте ожидаются осадки, во Львовской области - снегопад, температура до +10°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +13°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте пройдут дожди, температура до +9°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +11°. 13 октября на этом направлении синоптики прогнозируют осадки, температура +4°… +7°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди, +8° … +10°. По данному направлению в четверг ожидаются осадки, в Хмельницкой области – снегопад, температура до +6°.

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