Шторм в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и высокие волны (фото, видео)
В Одесской области в среду, 12 октября, наблюдаются сложные погодные условия с порывами ветра 15-20 м/с и дождем.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, в Одессе на улице Пересыпской произошло падение двух деревьев, которые повредили высоковольтную линию электропередач питания канализационно-насосной станции. Также в городе Черноморск на улице Садовой произошло падение дерева на проезжую часть дороги в частном секторе. Никто не пострадал.
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В селе Новосельское Ренийского района произошло подтопление дождевой водой частных домохозяйств. На ликвидацию подтопления задействовано подразделение 31-й Государственной пожарно-спасательной части с насосным оборудованием.
В городе Вилково по ул. Придунайской вследствие сильного дождя также возникло подтопление частного жилого дома.
В то же время веб-камеры Одессы фиксируют высокие волны, которые наваливаются на берег, разбрасывая неубранные пляжные принадлежности.
Напомним, ряд учебных заведений Одессы, включая национальный университет имени Мечникова, отменил занятия в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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