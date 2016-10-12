Шторм в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и высокие волны (фото, видео)

В Одесской области в среду, 12 октября, наблюдаются сложные погодные условия с порывами ветра 15-20 м/с и дождем.

В Одесской области сильный ветер повалил деревья / Думская

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, в Одессе на улице Пересыпской произошло падение двух деревьев, которые повредили высоковольтную линию электропередач питания канализационно-насосной станции. Также в городе Черноморск на улице Садовой произошло падение дерева на проезжую часть дороги в частном секторе. Никто не пострадал.

Читайте также На Украину надвигается непогода: синоптики обещают дожди, в Карпатах - очень сильный снег

В селе Новосельское Ренийского района произошло подтопление дождевой водой частных домохозяйств. На ликвидацию подтопления задействовано подразделение 31-й Государственной пожарно-спасательной части с насосным оборудованием.

В городе Вилково по ул. Придунайской вследствие сильного дождя также возникло подтопление частного жилого дома.

В то же время веб-камеры Одессы фиксируют высокие волны, которые наваливаются на берег, разбрасывая неубранные пляжные принадлежности.

Напомним, ряд учебных заведений Одессы, включая национальный университет имени Мечникова, отменил занятия в связи с неблагоприятными погодными условиями.