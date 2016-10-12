Шторм в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и высокие волны (фото, видео)

12:50, 12 октября 2016
6263

В Одесской области в среду, 12 октября, наблюдаются сложные погодные условия с порывами ветра 15-20 м/с и дождем.

В Одеській області сильний вітер повалив дерева / Думская
В Одесской области сильный ветер повалил деревья / Думская

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, в Одессе на улице Пересыпской произошло падение двух деревьев, которые повредили высоковольтную линию электропередач питания канализационно-насосной станции. Также в городе Черноморск на улице Садовой произошло падение дерева на проезжую часть дороги в частном секторе. Никто не пострадал.

На Украину надвигается непогода: синоптики обещают дожди, в Карпатах - очень сильный снег

В селе Новосельское Ренийского района произошло подтопление дождевой водой частных домохозяйств. На ликвидацию подтопления задействовано подразделение 31-й Государственной пожарно-спасательной части с насосным оборудованием.

В городе Вилково по ул. Придунайской вследствие сильного дождя также возникло подтопление частного жилого дома.

В то же время веб-камеры Одессы фиксируют высокие волны, которые наваливаются на берег, разбрасывая неубранные пляжные принадлежности.

Напомним, ряд учебных заведений Одессы, включая национальный университет имени Мечникова, отменил занятия в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта) Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
749 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей