Ураган "Мэттью" спровоцировал гуманитарный кризис на Гаити - ООН
Из-за урагана "Мэттью" на Гаити начался самый тяжелый с 2010 года гуманитарный кризис.
Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря ООН на Гаити и глава миротворческой миссии в стране Сандра Оноре.
В результате урагана "Мэттью" в США погибли 30 человек
Стихия также вынудила власти отложить президентские выборы, запланированные на 9 октября, передает ТАСС.
По словам Оноре, официально подтверждена гибель 372 человек, но число жертв, "скорее всего, будет расти". В общей сложности удар стихии затронул 2,8 млн жителей страны, из которых 1,4 млн теперь нуждаются в гуманитарной помощи.
"Хотя масштабы разрушений все еще оцениваются правительством по мере того, как появляется доступ в пострадавшие районы, нет никаких сомнений, что мы имеем дело с гуманитарной трагедией и тяжелой чрезвычайной ситуацией", - добавила она.
Оноре выразила особую тревогу по поводу эпидемиологической ситуации в стране, инфраструктуре которой был нанесен огромный урон. По ее словам, это спровоцировало вспышки различных инфекционных заболеваний, в том числе холеры.
Кроме того, в провинциях Южная и Гранд-Анс были повреждены около 75% участков для голосования. Из-за этого власти Гаити отложили выборы до тех пор, пока не будет проведена оценка "последствий урагана для избирательного процесса".
Напомним, по неофициальным данным, на Гаити в результате урагана "Мэттью" погибли 1000 человек, из них 13 - в результате вспышки холеры.
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