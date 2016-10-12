Ураган "Мэттью" спровоцировал гуманитарный кризис на Гаити - ООН

Из-за урагана "Мэттью" на Гаити начался самый тяжелый с 2010 года гуманитарный кризис.

Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря ООН на Гаити и глава миротворческой миссии в стране Сандра Оноре.

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Стихия также вынудила власти отложить президентские выборы, запланированные на 9 октября, передает ТАСС.

По словам Оноре, официально подтверждена гибель 372 человек, но число жертв, "скорее всего, будет расти". В общей сложности удар стихии затронул 2,8 млн жителей страны, из которых 1,4 млн теперь нуждаются в гуманитарной помощи.

"Хотя масштабы разрушений все еще оцениваются правительством по мере того, как появляется доступ в пострадавшие районы, нет никаких сомнений, что мы имеем дело с гуманитарной трагедией и тяжелой чрезвычайной ситуацией", - добавила она.

Оноре выразила особую тревогу по поводу эпидемиологической ситуации в стране, инфраструктуре которой был нанесен огромный урон. По ее словам, это спровоцировало вспышки различных инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Кроме того, в провинциях Южная и Гранд-Анс были повреждены около 75% участков для голосования. Из-за этого власти Гаити отложили выборы до тех пор, пока не будет проведена оценка "последствий урагана для избирательного процесса".

Напомним, по неофициальным данным, на Гаити в результате урагана "Мэттью" погибли 1000 человек, из них 13 - в результате вспышки холеры.