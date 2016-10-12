В некоторых школах и вузах Одессы из-за шторма отменили занятия

11:13, 12 октября 2016
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Ряд учебных заведений Одессы, включая национальный университет имени Мечникова, отменил занятия в связи с неблагоприятными погодными условиями.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает "Думская".

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В то же время, коммунальные школы и детские сады работают в обычном режиме. Но из-за непогоды примерно половина учащихся все же остались дома.

Напомним, вчера, 11 октября, в Одессе школьникам разрешили не посещать занятия в связи с надвигающимся штормом.

Одесситов просят по возможности ограничить поездки, а также быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. 

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