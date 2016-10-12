В Киеве объявили штормовое предупреждение
В Киеве до конца суток 12 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В КГГА в случае усиления ветра рекомендуют жителям столицы плотно закрыть все окна в доме, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
На Украину надвигается непогода: синоптики обещают дожди, в Карпатах - очень сильный снег
На улице следует находиться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии. Кроме того, водителям рекомендуют не парковать рядом с большими деревьями автотранспорт.
В случае травмирования людей, падения деревьев или веток и т. п. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, в среду, 12 октября, на юге Украины днем до +20°, местами синоптики обещают осадки.
Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Тернополь+25°... +12°
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