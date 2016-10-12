В Киеве объявили штормовое предупреждение

10:22, 12 октября 2016
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В Киеве до конца суток 12 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В КГГА в случае усиления ветра рекомендуют жителям столицы плотно закрыть все окна в доме, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

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На улице следует находиться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии. Кроме того, водителям рекомендуют не парковать рядом с большими деревьями автотранспорт.

В случае травмирования людей, падения деревьев или веток и т. п. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, в среду, 12 октября, на юге Украины днем до +20°, местами синоптики обещают осадки.

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