В Украине из-за дождей ожидается повышение уровней воды в реках
В связи с ожидаемыми сильными осадками 12-13 октября в Украине ожидается повышение уровней воды в реках.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)
В частности, ожидается изменение гидрологической ситуации с подъемами уровней воды:
- на реках бассейнов Прута и Сирета (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) на 0,3-1,0 м;
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м;
- на притоках Днестра (в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл.) на 0,2-0,7 м;
Также возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, на значительной территории Украины 12 октября ожидаются сильные дожди, в Карпатах очень сильный снег.
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