В Украине из-за дождей ожидается повышение уровней воды в реках

09:33, 12 октября 2016
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В связи с ожидаемыми сильными осадками 12-13 октября в Украине ожидается повышение уровней воды в реках.

galleryua.com
В Украине ожидается повышение уровней воды в реках / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

В частности, ожидается изменение гидрологической ситуации с подъемами уровней воды:

- на реках бассейнов Прута и Сирета (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) на 0,3-1,0 м;

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м;

- на притоках Днестра (в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл.) на 0,2-0,7 м;

Также возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, на значительной территории Украины 12 октября ожидаются сильные дожди, в Карпатах очень сильный снег.

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